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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Месси установил южноамериканский рекорд по матчам за сборную

03 Декабря 2022 • 22:11 Комментировать
Аргентина
2:1
Австралия
1 1.20 X 6.30 2 16.00
2-й тайм

Нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси покорился очередной рекорд.

Сегодняшний поединок против Австралии, проходящий в рамках 1/8 финала катарского чемпионата мира, стал для 35-летнего футболиста 169-м в цветах главной национальной команды страны. Таким образом, теперь именно Месси является единоличным рекордсменом Южной Америки по количеству матчей за сборную. Ранее рекорд удерживал Иван Уртадо, отыгравший 168 поединков за Эквадор.

На текущем мундиале Лионель Месси отметился двумя голами и одной результативной передачей. В случае победы над австралийцами сборная Аргентины сыграет в четвертьфинале против Нидерландов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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АРГЕНТИНА АВСТРАЛИЯ
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