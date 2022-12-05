Агуэро: «Лаутаро ещё покажет себя на ЧМ-2022»

Бывший футболист сборной Аргентины Серхио Агуэро поддержал Лаутаро Мартинеса.

Форвард «Интера» подвергся жёсткой критике после матча 1/8 финала против Австралии (2:1), в котором упустил ряд явных голевых моментов после выхода на замену.

«Знаю по своему опыту, что нападающему лучше не зацикливаться на голах – чем меньше о них думаешь, тем лучше. Не забьёт он – забьёт кто-то другой. Лаутаро хорошо играет, он должен мыслить позитивно. Уверен, он ещё покажет себя на этом чемпионате мира», – сказал в интервью TyC Sports экс-форвард.

Лаутаро Мартинес пока не имеет в своём активе результативных действий на мундиале в Катаре.