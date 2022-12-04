Луис Энрике выбрал между Месси и Марадоной

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике сделал выбор между двумя легендами аргентинского футбола.

В субботу Лионель Месси помог сборной Аргентины выйти в четвертьфинал чемпионата мира, вновь удостоившись сравнений за свою игру на мундиале с Диего Марадоной.

«Не понимаю, почему люди продолжают упорно задаваться этим вопросом, – делится мнением Энрике, отвечая зрителям на своём стриме. – Оба – великие, и Аргентине очень повезло, что её история вместила в себя сразу двух таких персонажей. Марадона был уникальным игроком, который в одиночку вёл команду к победам на чемпионате мира, но с тех пор футбол сильно изменился. Сегодня творить нечто подобное гораздо сложнее. Для меня Месси – бесспорный номер один в истории», – сказал испанец.