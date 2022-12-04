Молина высказался о выходе Аргентины в 1/4 финала чемпионата мира

Защитник сборной Аргентины Науэль Молина высказался о победе над командой Австралии в матче 1/8 финала чемпионата мира – 2022. Южноамериканцы выиграли со счетом 2:1 и шагнули в четвертьфинал турнира.

«Это просто невероятно. Нам пришлось проявить терпение в концовке встречи. Мы знали, что соперник силен при контратаках и стандартах. Самое главное сейчас – выход в следующий раунд турнира. У нас получилось показать свою игру», - передает слова защитника Lequipe.

В четвертьфинале мундиаля сборная Аргентины встретится с командой Нидерландов. Поединок состоится 9 декабря и начнется в 22:00 по мск.