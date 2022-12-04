Нападающий сборной Австралии стал самым молодым со времён Пеле футболистом, сыгравшим в плей-офф ЧМ

Форвард австралийской национальной команды Гаранг Куол приблизился к достижению Пеле.

18-летний футболист появился на замену на 72-й минуте матча 1/8 финала против сборной Аргентины. По информации Opta, Куол стал самым молодым игроком (18 лет и 79 дней), вышедшим на поле в матче плей-офф чемпионата мира, с далёкого 1958 года – тогда Пеле сыграл за сборную Бразилии в возрасте 17 лет и 249 дней.

Австралия уступила Аргентине путёвку в четвертьфинал катарского мундиаля, проиграв со счётом 1:2.

Гаранг Куол выступает в чемпионате Австралии за «Маринерс», а с января станет игроком английского «Ньюкасла». Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 800 тысяч евро.