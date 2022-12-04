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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Уилкшир: «Чемпионат мир прекрасен, особенно для Австралии»

04 Декабря 2022 • 08:47 Комментировать
Аргентина
2:1
Австралия
окончен

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилкшир высказался о проходящем сейчас в Катаре чемпионате мира – 2022. Финал турнира состоится 18 декабря.

«Этот ЧМ прекрасен. Особенно для Австралии. Они добились хорошей победы над Данией. Это очень важное достижение. Хороший турнир. Есть определенные разочарования, но это футбол», - передает слова Уилкшира издание Sport24.

Сборная Австралии завершила свое участие на чемпионате мира в 1/8 финала. Команда потерпела поражение от Аргентины со счетом 1:2. Стоит отметить, что австралийцы повторили свой лучший результат на мундиалях.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Австралии Люк Уилкшир
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