Мостовой дал прогноз на матч Аргентина - Австралия

В матче 1/8 финала чемпионата мира – 2022 сборная Аргентины встретится с командой Австралии. Своим мнением по этому противостоянию поделился футбольный эксперт Александр Мостовой.

«Не стоит ждать сенсации. Аргентина по всем показателям имеет преимущество и набрала практически пиковые показатели формы. Австралийцам ничего не светит. Прогноз - фора (-2) на Аргентину», - приводятся слова Мостового на страницах Vseprosport.ru.

Поединок состоится завтра, 3 декабря. Начало встречи запланировано в 22:00 мск. Победитель этого противостояния сыграет в четвертьфинале с Нидерландами или США.