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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Уткин рассказал, какой сон приснился Месси

03 Декабря 2022 • 14:25 Комментировать (2)
Аргентина
...
Австралия
1 1.20 X 6.30 2 16.00
Через 6 ч. 40 мин.

Известный журналист Василий Уткин сделал публикацию в своём телеграм-канале в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Австралии. Уткин пофантазировал и представил, какой сон приснился звёздному аргентинскому форварду Лионелю Месси.

«Он выходит на ворота сборной Австралии, остаётся обыграть одного защитника, и вдруг резко темнеет, как в пещере… Месси ускоряется, защитник перед ним, почему-то в плаще, он лыс, в очках и с короткой бородкой, а в руках посох. Защитник бьёт посохом по газону и ломающимся тенором говорит: «Ты не забьешь!» И саркастически хихикает», - написал Уткин.

Сложно сказать, что этим хотел сказать Уткин. Возможно, журналист считает, что у сборной Аргентины и лично у Лионеля Месси будут трудности в игре, в которой на бумаге они безоговорочные фавориты.

Кстати, в версии Василия Уткина о сне Лионеля Месси, похоже, есть отсылка на кинотрилогию «Властелин колец».

Матч Аргентина – Австралия стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Василий Уткин Сборная Аргентины
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АРГЕНТИНА АВСТРАЛИЯ
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Комментарии (2)
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ингерман
03 Декабря 2022 в 14:34
ай меци на фоцке: ну блин.. опяц абассалси.. А-ха-ха-ха! )))
ингерман
03 Декабря 2022 в 14:29
ай васёк скока раз те гов0риц не пей канину.. она нонче палевая полнасцью.. пей дамашне-миздрюковскае пиво.. А-ха-ха-ха! )))
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