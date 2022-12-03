Уткин рассказал, какой сон приснился Месси

Известный журналист Василий Уткин сделал публикацию в своём телеграм-канале в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Австралии. Уткин пофантазировал и представил, какой сон приснился звёздному аргентинскому форварду Лионелю Месси.

«Он выходит на ворота сборной Австралии, остаётся обыграть одного защитника, и вдруг резко темнеет, как в пещере… Месси ускоряется, защитник перед ним, почему-то в плаще, он лыс, в очках и с короткой бородкой, а в руках посох. Защитник бьёт посохом по газону и ломающимся тенором говорит: «Ты не забьешь!» И саркастически хихикает», - написал Уткин.

Сложно сказать, что этим хотел сказать Уткин. Возможно, журналист считает, что у сборной Аргентины и лично у Лионеля Месси будут трудности в игре, в которой на бумаге они безоговорочные фавориты.

Кстати, в версии Василия Уткина о сне Лионеля Месси, похоже, есть отсылка на кинотрилогию «Властелин колец».

Матч Аргентина – Австралия стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.