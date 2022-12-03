Грубая ошибка вратаря сборной Австралии привела ко второму мячу в его ворота

Во втором матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре играют сборные Аргентины и Австралии. В начале второго тайма южноамериканцы сделали ещё один шаг к победе. На 57-й минуте голкипер австралийцев Мэттью Райан грубо ошибся под давлением противников, и Хулиан Альварес отобрал мяч у линии вратарской и тут же несильно пробил в дальнюю часть ворот. Счет стал 2:0, и сборная Аргентины имеет все шансы пробиться в ¼ финала, где ее ждет национальная команда Нидерландов.

Напомним, что в первом тайме отличился Лионель Месси, забив в своем 1000-м матче. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.