Черчесов: «Сам Месси не выиграет чемпионат мира»

Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов, ныне занимающий пост наставника венгерского «Ференцвароша», высказался о перспективах Аргентины на чемпионате мира – 2022.

«Не Месси выиграет чемпионат мира – выиграет вся сборная Аргентины. Один он ничего не сделает. Кстати, он сам это чувствует, поэтому играет на команду», - передает слова специалиста издание «Чемпионат».

В эти минуты сборная Аргентины играет против команды Австралии в 1/8 финала. Соперники провели на поле 18 минут, счет не открыт – 0:0. Следить за текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно на сайте Liveresult.ru.