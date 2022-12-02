Батистута оценил игру Месси на чемпионате мира

Бывший форвард сборной Аргентины Габриэль Батистута высказался касательно игры 35-летнего нападающего Лионеля Месси на чемпионате мира – 2022.

«Месси играет неплохо, но он способен играть еще лучше. Он может дать команде намного больше. Но самый главный плюс нынешней сборной Аргентины в том, что она может играть хорошо, даже не слишком надеясь на Лео. Ему могут давать время, чтобы передохнуть», - передает слова Батистуты Todomercadoweb.

Аргентина заняла первое место в своей группе и вышла в 1/8 финала мундиаля, где встретится с национальной командой Австралии.