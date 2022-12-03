Булыкин - о потенциальной встрече Нидерландов и Аргентины в 1/4 финала ЧМ: «Это будет матч века»

Экс-игрок сборной России и «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился своим мнением по поводу победы сборной Нидерландов в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре против США (3:1).

«Молодцы. По движению, по самоотдаче вопросов к ребятам нет. Самое главное, что они почувствовали, что могут хорошо и быстро играть, забивать.

Как далеко они зайдут? Если они выйдут на Аргентину, будет вопрос. Есть уникум Месси, его никто не может прочитать, закрыть. Посмотрим, как у него получится. А так все решится в игре с Аргентиной. Я думаю, это будет матч века», – сказал Булыкин в интервью Metaratings.ru.

Напомним, что в 1/4 финала Нидерланды сыграют с победителем пары Аргентина – Австралия. Следить за событиями этой игры можно в формате прямой онлайн-трансляции, которая состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.