Австралийцы с помощью рикошета смогли забить в ворота сборной Аргентины

Вернулась интрига в матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Австралии. Южноамериканцы вели с запасом в два гола после результативных ударов Лионеля Месси и Хулиана Альвареса. На 77-й минуте всё изменилось после атаки соперника по левому флангу, после подачи оборона не смогла далеко вынести мяч, и вышедший на замену Крейг Гудвин метров с 23 плотно пробивал по воротам, рикошет от защитника полностью изменил траекторию полета мяча, и тот оказался в сетке ворот.

Напомним, что первый матч дня проходил по тому же сценарию, Нидерланды в итоге обыграли США со счетом 3:1.