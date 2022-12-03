Журналист, взявший скандальное интервью у Роналду: «Отличный гол Месси, великолепный игрок»

Британский журналист Пирс Морган прокомментировал гол нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в матче против команды Австралии в плей-офф чемпионата мира 2022 года. 35-летний форвард поразил ворота соперника в концовке первого тайма.

«Отличный гол Лионеля Месси в 1000-м матче. Великолепный футболист», - оставил сообщение журналист в своих социальных сетях.

Аргентина обыгрывает Австралию со счетом 2:1.

В случае победы в сегодняшнем поединке подопечные Лионеля Скалони встретятся с Нидерландами в четвертьфинале турнира.