Месси в 100-й раз вышел на поле в качестве капитана сборной Аргентины

В Катаре начались матчи плей-офф чемпионатов мира, сперва Нидерланды обыграли США, а сборная Аргентины сразилась с Австралией. Счет был открыт под конец первого тайма, когда Лионель Месси удачно пробил в дальний угол ворот австралийцев.

Это все случилось в матче, который оказался для Лионеля 1000-м в его взрослой карьере - и сотым, который он провел в качестве капитана национальной команды. В результате все эти цифры команда отметила приличествующим образом, выиграв и выйдя в четвертьфинал. Там Месси и компанию уже поджидает классический соперник - сборная Нидерландов.