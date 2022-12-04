Хулиан Альварес – о победе над Австралией: «Сборная Аргентины сыграла так, как и должна была»

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес прокомментировал победу команды в 1/8 финала чемпионата мира (2:1).

22-летний футболист «Манчестер Сити» стал автором победного гола, забитого на 57-й минуте.

«Мы сыграли так, как и должны были сыграть. Нам пришлось немного пострадать, но главное – победа в матче, и мы её добились.

Сейчас я испытываю огромную радость за нашу команду и всех аргентинцев. Мы знаем, что нас очень активно поддерживают, мы ощущаем это в каждой игре чемпионата мира. Это очень важно для нас», – заявил Хулиан Альварес в послематчевом интервью.

В четвертьфинале аргентинцам предстоит сыграть со сборной Нидерландов.