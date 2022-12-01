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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Скалони – о встрече с Австралией в 1/8 финала: «Мы уже прошли через Саудовскую Аравию»

01 Декабря 2022 • 01:33 Комментировать
Аргентина
...
Австралия
03.12 22:00

Рулевой сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о противостоянии со сборной Австралии в рамках 1/8 финала.

«Здесь нет простых соперников. Саудовская Аравия обыграла нас, хотя этого никто не ожидал. Даже играя хорошо, ты можешь проиграть, потому что футбол – это не только уровень игры. Любой, кто полагает, что нам будет легко против Австралии, сильно заблуждается», – сказал на пресс-конференции главный тренер аргентинцев.

Австралийцы заняли второе место в своей группе, набрав шесть очков, но уступив лидерство Франции из-за разницы голов. Поединок Аргентина – Австралия пройдёт 3 декабря.

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АРГЕНТИНА АВСТРАЛИЯ
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