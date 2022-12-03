Месси забил в плей-офф чемпионата мира 0,12% от всех своих голов

В Катаре начались матчи плей-офф чемпионатов мира, сперва Нидерланды обыграли США, а сейчас сборная Аргентины сражается с Австралией. Счет был открыт под конец первого тайма, когда Лионель Месси удачно пробил в дальний угол ворот австралийцев.

Как оказалось, это был первый гол Лионеля Месси в плей-офф чемпионате мира. Иными словами, в плей-офф чемпионата мира Лионель забил 0,12% от всех своих голов за карьеру. Любопытно, что есть по этому параметру и лидер - датчанин Томас Хельвег забил 7,14% всех своих голов в плей-офф чемпионатов мира!

Следить за событиями игры между сборными Аргентины и Австралии в рамках плей-офф финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.