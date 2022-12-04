Тренер сборной Австралии: «Мы хорошо защищались, пока Месси не забил»

Главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд высказался о вылете своей команды на стадии 1/8 финала.

Австралийцы уступили путёвку в четвертьфинал Аргентине (1:2). На 35-й минуте счёт открыл Лионель Месси, а на 57-й преимущество южноамериканцев удвоил Хулиан Альварес. В концовке встречи автогол аргентинцев помог Австралии вернуться в игру, но на большее команду Арнольда не хватило.

«Мы хорошо защищались в начале матча, но затем Лионель Месси забил отличный гол, изменивший ситуацию на поле. Во втором тайме нам дорого обошлась наша грубая ошибка», – сказал на пресс-конференции рулевой сборной Австралии.