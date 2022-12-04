Сабалета: «Фаны любят Месси»

В Катаре начались матчи плей-офф чемпионатов мира, сперва Нидерланды обыграли США, а сборная Аргентины сразилась с Австралией. Счет был открыт под конец первого тайма, когда Лионель Месси удачно пробил в дальний угол ворот австралийцев. В итоге Аргентина выиграла со счетом 2:1. Бывший игрок национальной команды Аргентины Пабло Сабалета отметил старания Месси - они, по его мнению, очень понравились фанам:

- Месси творит магию, и видно, что фанам это нравится. Когда он на поле, любой команде становится намного легче, - считает Сабалета, которого цитирует BBC One.

В четвертьфинале Месси и компанию уже поджидает классический соперник - сборная Нидерландов.