Месси впервые в карьере забил в плей-офф чемпионата мира и вывел Аргентину в четвертьфинал

Сборная Аргентины мучилась с командой Австралии, но затем Месси вновь показал свой гений. После перерыва вратарь «кенгуру» подарил сопернику гол, но рикошет возродил интригу. И всё же Месси и компания идут дальше.

В субботу начались матчи 1/8 финала чемпионата мира. Второй четвертьфиналист турнира определялся в матче между сборными Аргентины и Австралии. Фаворит пары был очевиден. Южноамериканцы считаются одним из главных претендентов на титул, в то время как представители Азиатской конфедерации футбола в плей-офф вышли сенсационно.

Аргентинцы с первых минут забрали мяч и пошли вперёд. Уже на третьей минуте они требовали пенальти, когда после передачи слева мяч попал в руку Баккусу, но это случилось за пределами штрафной. Однако это был единственный серьёзный подход южноамериканцев к владениям австралийцев. В свою очередь «кенгуру» и вовсе действовали без мяча, окопавшись около своей штрафной в полном составе. Лишь в середине тайма австралийцы наконец-то покатали мяч, дошли до чужих ворот и заработали угловой, но аргентинцы отбились.

За десять минут до конца первого тайма аргентинцы заработали штрафной на правом фланге, и сумели воспользоваться этим мини-шансов. После навеса Месси австралийцы отбились. Однако мяч опять отскочил к капитану аргентинцу, который сделал пас назад на Макаллистера, тот сразу покатил в штрафную на Альвареса, который остановил футбольный снаряд. Месси мяч подхватил и с левой ноги тут же пробил в дальний угол. Для аргентинца это первый гол в карьере в плей-офф чемпионата мира, который пришёлся на его 1000-й матч в профессиональном футболе. Кстати, это был дебютный удар в створ в матче.

В оставшееся до перерыва время на поле продолжалась игра, как до гола Месси. В итоге команды так и докатали стартовую половину, и на перерыв аргентинцы ушли, минимально ведя в счёте. В самом начале второго тайма аргентинцы едва сами не лишили себя преимущества. Мартинес передержал мяч, и его едва не накрыли, но всё же передача дошла до партнера. В ответ аргентинцы нанесли второй удар в створ ворот. После паса Макаллистера Месси пробил из полукруга, но футбольный снаряд задел Дегенека и прилетел в руки Райану. Справедливости ради у капитана южноамериканцев поехала нога в момент удара.

Тут же аргентинцы вновь едва не привезли себе гол. Отаменди сделал неаккуратную передачу назад, и Дюк едва не вышел один на один, но Эмилиано Мартинес успел выбить мяч в аут. Спустя пару минут аргентинцы показали, как надо пользоваться ошибками соперника. Австралийцы начали перепасовку в своей штрафной, Райан постарался обыграть де Пауля, но тут появился Альварес, который перехватил мяч и покатил его в пустые ворота.

В середине тайма аргентинцы едва не забили третий гол. После передачи Акуньи слева Альваресу не хватило нескольких сантиметров, чтобы её замкнуть. В целом аргентинцы спокойно контролировал ход матча, но за тринадцать минут до конца счёт неожиданно сократился. Гудвин решил пробить издали, мяч попал в Фернандеса, изменил направление и влетел в сетку. Это был первый удар «кенгуру» в створ ворот в матче.

Тут же красивейший гол едва не забил Бехич. Защитник слева совершил сумасшедший проход, обыграл четверых защитников и уже готовился забивать с угла вратарской, но Лисандро Мартинес успел в подкате заблокировать выстрел. За две минуты судьбу матча мог решать Лаутаро. Форвард получил пас в правую зону штрафной и пробил из борьбы в дальний угол, но чуть не попал. При этом Мартинес мог бы пяткой оставить мяч Монтьелю, который был бы один. Тут же Месси всё сделал для Лаутаро, когда собрал троих защитников и покатил на форварда в левую зону, где последний был совсем один, но умудрился с близкого расстояния в створ не попасть.

В компенсированное время Месси вновь создал для Лаутаро стопроцентный момент. Вновь капитан аргентинцев протащил мяч и покатил его левее, но на этот раз удар Мартинеса парировал Райан. В следующей атаке Месси решил всё сделать сам, но удар с правого угла штрафной получился выше цели. Тут же Лаутаро сыграл в стеночку с капитаном, после его удара случился рикошет, Райан ногами отбил мяч в центр. Футбольный снаряд попал в Месси, но отлетел от него за пределы поля. Тем не менее, австралийцы были в шаге от того, чтобы перевести мяч в овертайм. После заброса мяч оказался у Куола, который с пары метров расстреливал ворота, но Эмилиано Мартинес спас команду.

Таким образом, сборная Аргентины стала вторым четвертьфиналистом. 9-го декабря в следующей стадии она сыграет с командой Нидерландов. Для австралийцев же турнир в Катаре завершён.