Месси впервые в карьере забил в плей-офф чемпионата мира и вывел Аргентину в четвертьфинал

Сборная Аргентины мучилась с командой Австралии, но затем Месси вновь показал свой гений. После перерыва вратарь «кенгуру» подарил сопернику гол, но рикошет возродил интригу. И всё же Месси и компания идут дальше.
|(1:0) Месси Лионель35'
|(2:0) Альварес Хулиан57'
|77'Фернандес Энцо (2:1)
В субботу начались матчи 1/8 финала чемпионата мира. Второй четвертьфиналист турнира определялся в матче между сборными Аргентины и Австралии. Фаворит пары был очевиден. Южноамериканцы считаются одним из главных претендентов на титул, в то время как представители Азиатской конфедерации футбола в плей-офф вышли сенсационно.
Аргентинцы с первых минут забрали мяч и пошли вперёд. Уже на третьей минуте они требовали пенальти, когда после передачи слева мяч попал в руку Баккусу, но это случилось за пределами штрафной. Однако это был единственный серьёзный подход южноамериканцев к владениям австралийцев. В свою очередь «кенгуру» и вовсе действовали без мяча, окопавшись около своей штрафной в полном составе. Лишь в середине тайма австралийцы наконец-то покатали мяч, дошли до чужих ворот и заработали угловой, но аргентинцы отбились.
За десять минут до конца первого тайма аргентинцы заработали штрафной на правом фланге, и сумели воспользоваться этим мини-шансов. После навеса Месси австралийцы отбились. Однако мяч опять отскочил к капитану аргентинцу, который сделал пас назад на Макаллистера, тот сразу покатил в штрафную на Альвареса, который остановил футбольный снаряд. Месси мяч подхватил и с левой ноги тут же пробил в дальний угол. Для аргентинца это первый гол в карьере в плей-офф чемпионата мира, который пришёлся на его 1000-й матч в профессиональном футболе. Кстати, это был дебютный удар в створ в матче.
В оставшееся до перерыва время на поле продолжалась игра, как до гола Месси. В итоге команды так и докатали стартовую половину, и на перерыв аргентинцы ушли, минимально ведя в счёте. В самом начале второго тайма аргентинцы едва сами не лишили себя преимущества. Мартинес передержал мяч, и его едва не накрыли, но всё же передача дошла до партнера. В ответ аргентинцы нанесли второй удар в створ ворот. После паса Макаллистера Месси пробил из полукруга, но футбольный снаряд задел Дегенека и прилетел в руки Райану. Справедливости ради у капитана южноамериканцев поехала нога в момент удара.
Тут же аргентинцы вновь едва не привезли себе гол. Отаменди сделал неаккуратную передачу назад, и Дюк едва не вышел один на один, но Эмилиано Мартинес успел выбить мяч в аут. Спустя пару минут аргентинцы показали, как надо пользоваться ошибками соперника. Австралийцы начали перепасовку в своей штрафной, Райан постарался обыграть де Пауля, но тут появился Альварес, который перехватил мяч и покатил его в пустые ворота.
В середине тайма аргентинцы едва не забили третий гол. После передачи Акуньи слева Альваресу не хватило нескольких сантиметров, чтобы её замкнуть. В целом аргентинцы спокойно контролировал ход матча, но за тринадцать минут до конца счёт неожиданно сократился. Гудвин решил пробить издали, мяч попал в Фернандеса, изменил направление и влетел в сетку. Это был первый удар «кенгуру» в створ ворот в матче.
Тут же красивейший гол едва не забил Бехич. Защитник слева совершил сумасшедший проход, обыграл четверых защитников и уже готовился забивать с угла вратарской, но Лисандро Мартинес успел в подкате заблокировать выстрел. За две минуты судьбу матча мог решать Лаутаро. Форвард получил пас в правую зону штрафной и пробил из борьбы в дальний угол, но чуть не попал. При этом Мартинес мог бы пяткой оставить мяч Монтьелю, который был бы один. Тут же Месси всё сделал для Лаутаро, когда собрал троих защитников и покатил на форварда в левую зону, где последний был совсем один, но умудрился с близкого расстояния в створ не попасть.
В компенсированное время Месси вновь создал для Лаутаро стопроцентный момент. Вновь капитан аргентинцев протащил мяч и покатил его левее, но на этот раз удар Мартинеса парировал Райан. В следующей атаке Месси решил всё сделать сам, но удар с правого угла штрафной получился выше цели. Тут же Лаутаро сыграл в стеночку с капитаном, после его удара случился рикошет, Райан ногами отбил мяч в центр. Футбольный снаряд попал в Месси, но отлетел от него за пределы поля. Тем не менее, австралийцы были в шаге от того, чтобы перевести мяч в овертайм. После заброса мяч оказался у Куола, который с пары метров расстреливал ворота, но Эмилиано Мартинес спас команду.
Таким образом, сборная Аргентины стала вторым четвертьфиналистом. 9-го декабря в следующей стадии она сыграет с командой Нидерландов. Для австралийцев же турнир в Катаре завершён.
Роман Андреев
Повезло. Но австралийцам тоже повезло в ряде моментов, не заслужили дополнительного времени, так что все по делу.
Ждал замены Месси, чтобы сохранить силы на голландцев, но он вроде, не считая концовки, весь второй тайм почти пешком проходил.
Лукаку вылетел, но дело его живет в лице Лаутаро, остается надеяться чтоб еще Игуаин не вселился в Лаутаро, иначе не видать кубка Месси.
Предвкушаю матч Нидерланды - Аргентина, этот матч покажет всю силу сборных.
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