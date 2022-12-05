​Ди Мария рассчитывает сыграть с Нидерландами

Сборная Аргентины пробилась в четвертьфинал чемпионата мира и теперь готовится к встрече с Нидерландами. Атакующий полузащитник «альбиселесте» Анхель ди Мария рассчитывает вернуться на поле – игру против Австралии в 1/8 финала (2:1) он пропустил из-за мышечного повреждения.

Как сообщает TyC Sports, на следующий день после матча с австралийцами сборной Аргентины в Катаре предоставили выходной. Тем не менее, Анхель ди Мария тренировался на поле, причём был единственным игроком, кто не стал отдыхать. Очевидно, что представитель «Ювентуса» очень хочет набрать оптимальную форму в ближайшие дни.

Матч Нидерланды – Аргентина пройдёт 9 декабря.