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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Месси прямо сейчас проводит 1000-й матч в карьере

03 Декабря 2022 • 22:09 Комментировать
Аргентина
2:0
Австралия
1 1.20 X 6.30 2 16.00
2-й тайм

Звёздный форвард сборной Аргентины Лионель Месси прямо сейчас проводит 1000-й матч в своей футбольной карьере. Месси с первых минут начал игру 1/8 финала чемпионата мира – 2022 против Австралии.

Следить за развитием событий в матче сборных Аргентины и Австралии по всех красках можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Победитель матча Аргентины – Австралия в четвертьфинале чемпионата мира сыграет против Нидерландов. Команда Луи ван Галя несколько часов назад обыграла США со счётом 3:1.

Ранее Лионель Месси говорил, что чемпионат мира в Катаре станет для него последним в карьере.

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Лионель Месси Сборная Аргентины
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АРГЕНТИНА АВСТРАЛИЯ
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