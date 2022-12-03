​Месси прямо сейчас проводит 1000-й матч в карьере

Звёздный форвард сборной Аргентины Лионель Месси прямо сейчас проводит 1000-й матч в своей футбольной карьере. Месси с первых минут начал игру 1/8 финала чемпионата мира – 2022 против Австралии.

Следить за развитием событий в матче сборных Аргентины и Австралии по всех красках можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Победитель матча Аргентины – Австралия в четвертьфинале чемпионата мира сыграет против Нидерландов. Команда Луи ван Галя несколько часов назад обыграла США со счётом 3:1.

Ранее Лионель Месси говорил, что чемпионат мира в Катаре станет для него последним в карьере.