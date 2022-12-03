Альварес – первый после Креспо аргентинец, забивший в двух первых матчах в старте на ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес снова отличился в матче чемпионата мира.

Представитель «Манчестер Сити» поразил ворота сборной Австралии на 57-й минуте встречи 1/8 финала чемпионата мира. Согласно данным Opta, Альварес стал лишь шестым аргентинцем, забившим в двух первых матчах в старте на мундиале, а также первым со времён знаменитого экс-форварда Эрнана Креспо.

Ранее Альварес забил в матче третьего тура группового этапа против Польши, который завершился победой южноамериканцев со счётом 2:0.

В случае успеха в поединке с Австралией аргентинцы встретятся со сборной Нидерландов в 1/4 финала.