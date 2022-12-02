Впервые за 20 лет на ЧМ из группы вышли две южноамериканских сборных

Впервые за 20 лет на чемпионате мира в плей-офф вышли всего две команды из Южной Америки. Это сборные Аргентины и Бразилии.

Их соседи по конфедерации, сборные Уругвая и Эквадора, заняли в своих квартетах третьи места и поэтому остались без плей-офф.

В последний раз такое было в 2002 году на мундиале в Японии и Южной Корее. Тогда в плей-офф прошли бразильцы и парагвайцы.

В 2018 году в России из группы вышли четыре южноамериканских коллектива, а в 2014 и 2010 году – по пять. В Германии в 2006 году борьбу в плей-офф продолжили три сборные из Южной Америки.

Сборные Аргентины и Бразилии вышли в плей-офф катарского мундиаля из групп С и G соответственно.