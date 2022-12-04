Сёмин отметил прогресс сборной Аргентины

Бывший рулевой сборной Аргентины Юрий Сёмин высказался об игре сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре. Южноамериканцы уже добрались до четвертьфинала.

«Аргентина прогрессирует в процессе чемпионата. Команда стала мощнее не только физически, но и психологически по сравнению с тем, какой она была в начале турнира», - приводит слова специалиста«Матч ТВ».

В ¼ финала чемпионата мира сборная Аргентины столкнется с национальной командой Нидерландов. Поединок состоится в пятницу, 9 декабря. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.

Финал мундиаля пройдет 18 декабря.