Goal назвал топ-10 лучших игроков ЧМ-2022, Месси - лидер

Аналитики портала Goal.com назвали топ-10 лучших футболистов чемпионата мира на данный момент. Первое место в рейтинге занял нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.
На второй строчке расположился французский форвард Килиан Мбаппе, а тройку лучших замкнул полузащитник национальной команды Португалии Бруну Фернандеш.
Также в топ-10 попали: Коди Гакпо (Нидерланды), Маркус Рэшфорд (Англия), Каземиро (Бразилия), Антуан Гризманн (Франция), Хаким Зиеш (Марокко), Тео Эрнандес (Франция), Ашраф Хакими (Марокко).
Накануне определились первые участники ¼ финала ЧМ-2022. Ими стали сборные Нидерландов и Аргентины.
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