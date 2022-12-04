Месси прокомментировал выход сборной Аргентины в четвертьфинал чемпионата мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о триумфе своей команды в 1/8 финала чемпионата мира.

Аргентинцы обыграли Австралию со счётом 2:1, а 35-летний нападающий отметился забитым мячом и был признан лучшим игроком встречи.

«Думаю, мы контролировали игру, несмотря на пропущенный гол, и могли решить вопросы раньше. В сегодняшнем матче было очень много физической борьбы. Я очень рад, что нам удалось выиграть и сделать ещё один шаг вперёд по турнирной сетке. Играть на чемпионате мира – особое ощущение, мы все хотели этого. Мы знаем, что ощущают наши болельщики. Необходимо оставаться едиными», – сказал Месси, которого цитирует пресс-служба сборной Аргентины.