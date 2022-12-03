Колосков: «Выход азиатских сборных в плей-офф чемпионат мира закономерен»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, какие команды сильнее остальных удивили его на чемпионате мира, который сейчас проходит в Катаре.

По словам Колоскова, в негативном плане его удивили сборные Германии и Бельгии, не вышедшие в плей-офф мундиаля. Эксперт считает, что эти команды могли бы дойти как минимум до четвертьфинала турнира.

В позитивном же плане впечатление на Колоскова произвела сборная Австралии, которая смогла выйти в 1/8 финала, оставив за бортом мундиаля команду Дании. А вот в проходе азиатских сборных почётный президент РФС ничего экстраординарного не видит.

«Это всё закономерно. Например, Япония всегда играет в финальных стадиях крупных турниров, а Южная Корея дошла до полуфинала в 2002. Многие азиатские футболисты играют в топовых европейских клубах», — приводит слова Колоскова Sport24.