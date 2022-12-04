В субботу вечером на чемпионате мира проходил матч 1/8 финала между сборными Аргентины и Австралии. Перед игрой супруга звёздного форварда «альбиселесте» Лионеля Месси спокойно гуляла около стадиона. Соответствующее видео показал телеграм-канал K/On/Off.

На видео видно, как Антонелла Рокуццо спокойно прогуливается рядом со стадионом и делает селфи с желающими.

Напомним, что сборная Аргентины обыграла Австралию со счётом 2:1 благодаря голам Лионеля Месси и Хулиана Альвареса. Теперь аргентинская команда будет готовиться к четвертьфиналу мундиаля против Нидерландов, который пройдёт 9 декабря.