Месси поддержал Лаутаро Мартинеса

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес не реализовал целый ряд хороших моментов в матче 1/8 финала чемпионата мира против Австралии. Игрока поддержал капитан «альбиселесте» Лионель Месси.

«Лаутаро – очень важный футболист для нас. Он нападающий, который живёт голами. Важно, чтобы он правильно относился к тому, что происходит», - высказался Месси, чьи слова на своих страницах приводит TyC Sports.

Напомним, что сборная Аргентины обыграла Австралию со счётом 3:1. Теперь команда Лионеля Скалони будет готовиться к четвертьфинальной игре против Нидерландов, которая пройдёт 9 декабря.