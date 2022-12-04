Месси опередил Роналду, в рекордный 8-й раз став лучшим игроком матча на ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси продолжает устанавливать рекорды.

Гол 35-летнего игрока, забитый в первом тайме, вывел аргентинцев вперёд в матче 1/8 финала против Австралии. Во втором тайме команды забили друг другу ещё по разу, что устроило южноамериканцев, отпраздновавших выход в четвертьфинал. Месси в рекордный восьмой раз был признан лучшим игроком встречи на чемпионате мира, опередив по этому показателю Криштиану Роналду (7). Третью строчку в рейтинге занимает знаменитый экс-футболист сборной Нидерландов Арьен Роббен (6). Стоит отметить, что награда вручается с 2002 года.