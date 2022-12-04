Скалони: «Не стоит критиковать Лаутаро за один матч, он часто спасал нас в прошлом»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони защитил от критики нападающего Лаутаро Мартинеса.

Футболист «Интера» появился на поле только на 71-й минуте матча против Австралии, но успел упустить два голевых момента, за что был раскритикован общественностью. Аргентина, впрочем, всё равно победила – 2:1.

«Неправильно критиковать Лаутаро за один неудачный вечер, такое случается с каждым. Он неоднократно спасал нас в прошлом, в будущем он тоже принесёт команде много пользы. Лаутаро очень важен для сборной Аргентины, он ещё скажет своё слово», – заявил на послематчевой пресс-конференции Скалони.