Шварцер: «Нынешний состав сборной Австралии – один из слабейших за всё время»

Бывший вратарь лондонского «Челси» и сборной Австралии Марк Шварцер прокомментировал выступления «соккеруз» на этом чемпионате мира.

«Если судить по именам, то нынешний состав сборной Австралии – один из слабейших за всё время. Но если посмотреть на игру в целом, то это одна из лучших команд за всю историю страны», – заявил Шварцер в интервью Sky Sports.

Напомним, австралийцы смогли выйти из своей группы, где играли Франция, Дания и Тунис. На стадии ⅛ финала команда сегодня в 22:00 по московскому времени встретится со сборной Аргентины.

В 2006 году Шварцев в составе сборной Австралии дошёл до ⅛ финала чемпионата мира, где команда вылетела от Италии.