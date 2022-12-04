Макаллистер: «Когда ничего не получается, Месси возникает из ниоткуда и творит магию»

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Макаллистер рассказал о том, что думает о лидере национальной команды Лионеле Месси. На чемпионате мира – 2022 35-летний нападающий отметился тремя забитыми мячами в четырех встречах.

«Вся суть заключается в том, что Месси – невероятный игрок. Когда ничего не получается, Лионель возникает из ниоткуда и творит магию. Мы должны наслаждаться этим», - передает слова футболиста газета Marca.

В 1/8 финала мундиаля Аргентина отпраздновала победу над Австралией со счетом 2:1 В четвертьфинале подопечные Лионеля Скалони встретятся с командой Нидерландов.