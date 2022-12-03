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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Игрок Австралии «наехал» на Месси на поле

03 Декабря 2022 • 22:40 Комментировать
Аргентина
2:1
Австралия
окончен

Одну из путёвок в четвертьфинал чемпионата мира разыгрывают сборные Аргентины и Австралии. У «альбиселесте» долгое время ничего не получалось на футбольном поле. Ближе к завершению первого тайма звёздному Лионелю Месси даже пришлось вступать в прессинг на чужой половине поля. Форварду удалось «задушить» Азиза Бехича на фланге, и защитник в итоге допустил ошибку, выйдя с мячом за боковую линию. Уже за пределами поля Месси оттолкнул оппонента, что вызвало довольно бурную реакцию Бехича. Австралиец «наехал» на Лионеля, но защитника быстро успокоили.

Любопытно, что через несколько минут Лионель Месси забил гол.

Следить за матчем Аргентина – Австралия можно в текстовой трансляции.  

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Австралии Азиз Бехич
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