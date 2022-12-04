Скалони: «Австралия оказывала удушающее давление»

Рулевой сборной Аргентины Лионель Скалони дал интервью после победы над Австралией в матче 1/8 финала чемпионата мира (2:1).

Аргентинцы забили на 35-й и 57-й минутах усилиями Лионеля Месси и Хулиана Альвареса, но австралийцы вернули интригу в концовке, отыграв один мяч на 77-й минуте.

«Сложный матч. Сборная Австралии оказывала удушающее давление, что доставило нам немало проблем в первом тайме. В перерыве мы внесли некоторые коррективы, которые помогли. Думаю, мы заслуживали выиграть спокойно и должны были увеличить преимущество, но в итоге пришлось понервничать», – отметил Скалони на пресс-конференции.