Месси опередил Марадону и вплотную приблизился к рекорду по голам на ЧМ за сборную Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счёт в матче против Австралии.

Футболист «ПСЖ» отправил мяч в сетку австралийцев на 35-й минуте встречи 1/8 финала катарского мундиаля. Данный гол стал для Месси девятым за всю карьеру в рамках чемпионатов мира – до аргентинского рекорда, принадлежащего Габриэлю Батистуте, остаётся всего один точный удар. Кроме того, 35-летний форвард также опередил Диего Марадону, отличившегося восемь раз.

Сегодняшнее взятие ворот стало для Лионеля Месси третьим на нынешнем чемпионате мира. Также в активе лидера аргентинцев одна результативная передача.