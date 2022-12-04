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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Фердинанд – об игре Месси в матче с Австралией: «Лучший перформанс турнира»

04 Декабря 2022 • 01:13 Комментировать
Аргентина
2:1
Австралия
окончен

Бывший английский защитник Рио Фердинанд восхитился игрой нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в матче 1/8 финала чемпионата мира.

35-летний футболист отметился забитым мячом и помог своей команды обыграть Австралию (2:1).

«В индивидуальном плане это был лучший перформанс чемпионата мира в Катаре, – комментирует выступление Месси знаменитый англичанин, которого цитирует BBC. – Невероятная игра, я ни припомню ничего подобного», – заявил Фердинанд.

В четвертьфинале сборной Аргентины предстоит сыграть с Нидерландами, которые одолели соперников из США в поединке 1/8 финала (3:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Чемпионат Мира Рио Фердинанд
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