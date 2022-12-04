Фердинанд – об игре Месси в матче с Австралией: «Лучший перформанс турнира»

Бывший английский защитник Рио Фердинанд восхитился игрой нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в матче 1/8 финала чемпионата мира.

35-летний футболист отметился забитым мячом и помог своей команды обыграть Австралию (2:1).

«В индивидуальном плане это был лучший перформанс чемпионата мира в Катаре, – комментирует выступление Месси знаменитый англичанин, которого цитирует BBC. – Невероятная игра, я ни припомню ничего подобного», – заявил Фердинанд.

В четвертьфинале сборной Аргентины предстоит сыграть с Нидерландами, которые одолели соперников из США в поединке 1/8 финала (3:1).