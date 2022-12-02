Аргентинский город отметил 110-летие - в нём появилась улица имени Месси

Аргентинский городок Тесанос Пинто отметил свое 110-летие, и там решили отметить это дело необычным способом - назвали улицу в честь Лионеля Месси, сражающегося за цвета Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

Впрочем, было бы несправедливым сказать, что там появилась только улица Месси - на самом деле отныне все улицы городка названы в честь самых известных аргентинских спортсменов. Есть там и улица имени Диего Марадоны, есть улица пятикратного чемпиона мира Формулы-1 Хуана Мануэля Фанхио, есть и улица имени теннисистки Габриэлы Сабатини.

Напомним, что сборная Аргентины пробилась в плей-офф чемпионата мира и сыграет там со сборной Австралии.