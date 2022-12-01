Месси: «Нельзя думать, что матч с Австралией будет простым»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что думает о сопернике по 1/8 финала чемпионата мира.

Аргентинцы выиграли свой квартет, набрав шесть очков, а австралийцы финишировали вторыми, уступив Франции.

«Матч против Австралии обещает быть очень непростым, – делится мыслями Месси после победы над Польшей. – На этом турнире кто угодно может обыграть кого угодно, конкуренция очень высока. Как и всегда, мы должны подготовиться к игре наилучшим образом. Нам необходимо сохранять спокойствие и идти от матча к матчу. Надеюсь, мы продолжим то, что нам удалось сегодня», – цитирует пресс-служба сборной Аргентины 35-летнего игрока.