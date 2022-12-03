Ребко: «Противостояние Месси и Роналду было бы красивым завершением чемпионата мира»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Динамо» Алексей Ребко поделился впечатлениями от группового этапа чемпионата мира, который сейчас проходит в Катаре.

По словам Ребко, главным разочарованием стартового отрезка турнира для него стала сборная Германии, не сумевшая выйти в плей-офф уже на втором мундиале подряд. С положительной же стороны футболист отметил команды Марокко и Японии.

«Разочаровала Германия, не просто, потому что они вылетели, сама команда показалась какой-то ненастоящей. Порадовали Япония – просто красавцы, показали дисциплину и характер. Также отмечу и Марокко, они смогли выйти из сильной группы с первого места», — приводит слова Ребко «РБ Спорт».

Воспитанник «Спартака» также признался, что на чемпионате мира поддерживает Аргентину и хочет, чтобы южноамериканцы встретились с Португалией в финальном матче турнира, поскольку противостояние Лионеля Месси и Криштиану Роналду способно украсить концовку мундиаля.