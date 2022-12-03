Месси забил свой первый гол в плей-офф чемпионатов мира - это случилось в его 1000-м матче

В Катаре начались матчи плей-офф чемпионатов мира, сперва Нидерланды обыграли США, а сейчас сборная Аргентины сражается с Австралией. Счет был открыт под конец первого тайма, когда Лионель Месси удачно пробил в дальний угол ворот австралийцев.

Как оказалось, это был первый гол Месси в плей-офф чемпионата мира - доселе он забил восемь мячей, но все были проведены в групповой фазе чемпионата. А случилось это в 1000-м матче в его профессиональной карьере.

Следить за событиями игры между сборными Аргентины и Австралии в рамках плей-офф финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.