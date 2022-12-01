Альварес прокомментировал выход Аргентины в плей-офф ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес, отметившийся голом во вчерашнем матче группового этапа ЧМ-2022 с Польшей (2:0), высказался о выходе «альбиселесте» в плей-офф турнира.

«Я очень доволен. Рад за всю нашу команду. Мы заслуженно прошли дальше. Аргентина провела отличный матч против Польши и достигла своей цели. Я рад находиться в составе национальной команды на таком турнире. Это лучшее, что могло со мной произойти», - передает слова Альвареса Ole.

В плей-офф чемпионата мира Аргентина встретится с Австралией. Поединок состоится в субботу, 3 декабря.