​Появилась информация об итогах обследования ди Марии

Во втором тайме матча сборных Аргентины и Польши атакующий полузащитник Анхель ди Мария был заменён на Леандро Паредеса. Главный тренер «альбиселесте» Лионель Скалони рассказал, что перестановка была связана с дискомфортом в бедре, который ощущал ди Мария.

По данным Tyc Sports, в четверг утром Анхель ди Мария прошёл обследование. У футболиста не было выявлено повреждения мышц, что стало хорошей новостью. У ди Марии диагностировали контрактуру левого бедра.

Сборная Аргентины вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места. В 1/8 финала команда Лионеля Скалони сыграет против Австралии.