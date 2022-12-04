Молина: «Месси - туз в рукаве сборной Аргентины»

Защитник национальной команды Аргентины Науэль Молина поведал о роли 35-летнего звездного нападающего Лионеля Месси в сборной.

«Для мне огромная честь играть вместе с Месси. Мы все знаем, что нужно ждать и в конце концов Лионель найдет свой момент. Месси - это туз в рукаве сборной Аргентины», - передает слова футболиста издание Lequipe.

Аргентина успешно преодолела первый этап плей-офф чемпионата мира в Катаре, победив сборную Австралии со счетом 2:1.

За путевку в полуфинал Месси и компания поборются с Нидерландами. Матч состоится 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.