Линекер проводит параллели между игрой Месси и Марадоны в 1986

В Катаре начались матчи плей-офф чемпионатов мира, сперва Нидерланды обыграли США, а сборная Аргентины сразилась с Австралией. Счет был открыт под конец первого тайма, когда Лионель Месси удачно пробил в дальний угол ворот австралийцев. Аргентина в итоге выиграла со счетом 2:1. Гари Линекер заявил, что происходящее на чемпионате мира напоминает ему магию 1986 года в исполнении Диего Марадоны - в частности, разумеется, игра Месси.

- Это все напоминает мне 1986 год и Марадону. Против него также было сложно играть, их трудно было обыграть и все строилось вокруг Марадоны. Так много общего... Правда, Марадона был на пике карьеры, Месси подходит к ее концу. Сможет ли он сделать это? - вопрошает ОЛинекер, слова которого цитирует BBC Sport.

В четвертьфинале Месси и компанию уже поджидает классический соперник - сборная Нидерландов.