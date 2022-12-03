Сычёв назвал фаворитов чемпионата мира – 2022

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв ответил на вопрос, кого он считает фаворитами чемпионата мира 2022 года.

«На данный момент трудно определить фаворита. Все очень необычно: сроки, подготовка к чемпионату мира. Конечно, это Франция, Аргентина, Португалия, Бразилия — они выглядят предпочтительнее», — приводит слова Сычёва «Чемпионат».

Сегодня, 3 декабря, сборная Аргентины в рамках 1/8 финала чемпионата мира встретится с Австралией, начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией матча можно будет следить на портале LiveResult.