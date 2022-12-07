Газзаев: «Португалия просто уничтожила Швейцарию»

Известный российский футбольный тренер Валерий Газзаев прокомментировал результат матча Португалия – Швейцария (6:1).

«Португалия просто уничтожила Швейцарию. Никаких шансов не было у швейцарцев», - приводит слова Газзаева «Чемпионат».

Специалист признался, что по ходу просмотра данного поединка у него складывалось впечатление разницы в классе играющих команд как между профессиональным и любительским коллективами.

Также российский эксперт высказал своё мнение о том, что португальский коллектив выступает лучше в отсутствие одного из своих лидеров – Криштиану Роналду.