Аканджи сравнил чемпионаты мира в России и Катаре

Защитник сборной Швейцарии Мануэль Аканджи, рассказал, чем по его мнению отличаются чемпионаты мира в России и в Катаре.

«У нас отличная база, отличное поле, всё близко. В России было по-другому, нам приходилось много летать. В этом плане чемпионат мира в Катаре лучше. Но я наслаждался временем в России, кайфовал от своего первого чемпионата мира. Надеюсь, здесь тоже в итоге будет круто», — сказал Аканджи в интервью «Чемпионату».

Напомним, что чемпионат мира в Катаре стал первым мундиалем, который проводится в зимнее время года.

Сборная Швейцарии вышла в плей-офф турнира, где 6 декабря сыграет матч 1/8 финала против команды Португалии. Поединок начнется в 22:00 по московскому времени.